В Минске задержаны трое наркокурьеров, двое из них — иностранцы

Установлено, что около недели назад 17-летняя гражданка одной из стран Центральной Азии прилетела в Беларусь якобы с туристическими целями. По указанию куратора интернет-наркошопа она забрала из тайника крупную партию «товара» и расфасовала ее на мелкие дозы. Задержали девушку с поличным в момент раскладки психотропов. При ней, а также в тайниках обнаружено и изъято около 280 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС. Фигурантка призналась, что занималась распространением наркотиков и у себя на родине.