В Бурятии завели уголовное дело после драки между мальчиками

Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах. На кадрах видно, что после удара ремнем по затылку один из мальчиков теряет сознание. «Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео», — говорится в комментарии к публикации.