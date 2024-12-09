Кассирша украла продукты и более 90 тысяч рублей из магазина в Шахунье

По версии следствия, в июле 18-летняя кассирша не выдавала покупателям чек при оплате товара, забирала наличные деньги, а чек на мониторе удаляла, пользуясь логином и паролем товароведа, которые заранее подсмотрела. Всего девушка украла 91 033 рубля.