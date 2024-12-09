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Кассирша украла продукты и более 90 тысяч рублей из магазина в Шахунье

Девушка не выдавала покупателям чек при оплате товара, забирала деньги себе, а чек на мониторе удаляла.

Сотрудница магазина в Шахунье украла более 90 тысяч рублей из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, в июле 18-летняя кассирша не выдавала покупателям чек при оплате товара, забирала наличные деньги, а чек на мониторе удаляла, пользуясь логином и паролем товароведа, которые заранее подсмотрела. Всего девушка украла 91 033 рубля.

В августе девушка украла продукты из того же магазина. Преступница сканировала товары, а оплату имитировала неактивированной банковской картой. Во время ревизии в магазине выявили недостачу товаров на сумму 46 348 рублей.

Жительница Шахуньи признала вину и планирует возместить ущерб. На данный момент она возместила половину суммы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородские полицейские раскрыли кражу денег с утерянной банковской карты.