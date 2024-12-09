В Приамурье осудили трех последовательниц «Свидетелей Иеговы»

«В Благовещенске вынесен приговор трем активным участницам религиозной организации “Свидетели Иеговы”, деятельность которой в России признана экстремистской. Суд приговорил двоих из них к 2,5 года лишения свободы, одну — к 2 годам и 2 месяцам, заменив реальное лишение свободы принудительными работами сроком на 2,5 года и 2 года и 2 месяца соответственно. Кроме того, у всех осужденных будет удержано 10% от зарплаты в доход государства. После отбывания основного наказания их ждет ограничение свободы на шесть месяцев», — говорится в сообщении.