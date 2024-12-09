В Приамурье осудили трех последовательниц «Свидетелей Иеговы»

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Благовещенский городской суд приговорил трех последовательниц религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России, признана экстремистской) к принудительным работам. Об этом сообщается в группе суда во «ВКонтакте».
«В Благовещенске вынесен приговор трем активным участницам религиозной организации “Свидетели Иеговы”, деятельность которой в России признана экстремистской. Суд приговорил двоих из них к 2,5 года лишения свободы, одну — к 2 годам и 2 месяцам, заменив реальное лишение свободы принудительными работами сроком на 2,5 года и 2 года и 2 месяца соответственно. Кроме того, у всех осужденных будет удержано 10% от зарплаты в доход государства. После отбывания основного наказания их ждет ограничение свободы на шесть месяцев», — говорится в сообщении.
Деятельность «Свидетелей Иеговы» была запрещена Верховным судом России в апреле 2017 года. При этом осужденные с 2017 по 2018 год были вещателями в местных структурных подразделениях религиозной организации, действующих в Благовещенске. Они активно участвовали в религиозных собраниях и других мероприятиях, направленных в том числе на подготовку жителей Благовещенска к проповеднической деятельности. Они также занимались распространением убеждений «Свидетелей Иеговы» среди населения.
Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области.