Новый провал коллектора обнаружили на улице Московской в Краснодаре

На придомовой территории по адресу Московская, 57/1 также продолжаются работы. Сотрудники подрядной организации заполнили провал щебнем и тщательно его утрамбовали. Затем они планируют залить бетонную основу и восстановить тротуарную плитку. С учётом особенностей процесса, работы будут выполнены в течение двух недель, рассказали в пресс-службе городской администрации.