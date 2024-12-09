Новый провал коллектора обнаружили на улице Московской в Краснодаре

Работники «Краснодар Водоканала» осуществили ремонтные работы на участке трубопровода, протяжённость которого составила 48 метров. В ходе работ вывезено 40 кубометров грунта, а также завезены сыпучие материалы для заполнения котлована.
— Во время ремонта аварийные бригады «Краснодар Водоканала» обнаружили ещё одно повреждение на трубопроводе длиной порядка восьми метров. Специалисты приступили к разрытию грунта над повреждённым участком коллектора для проведения ремонтных работ, — комментирует директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.
На придомовой территории по адресу Московская, 57/1 также продолжаются работы. Сотрудники подрядной организации заполнили провал щебнем и тщательно его утрамбовали. Затем они планируют залить бетонную основу и восстановить тротуарную плитку. С учётом особенностей процесса, работы будут выполнены в течение двух недель, рассказали в пресс-службе городской администрации.