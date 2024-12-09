Под Тольятти задержали подростков, которые избили школьников из-за модных причесок

На прошлой неделе «КП-Самара» рассказывала об инциденте в элитном ЖК «Мечта» в поселке Ягодное под Тольятти, где банда несовершеннолетних хулиганов избила подростков из-за модных причесок. После резонанса в сети в дело решили вмешаться адвокаты бюро «Хальченко и партнеры».