Под Тольятти задержали подростков, которые избили школьников из-за модных причесок

На прошлой неделе «КП-Самара» рассказывала об инциденте в элитном ЖК «Мечта» в поселке Ягодное под Тольятти, где банда несовершеннолетних хулиганов избила подростков из-за модных причесок. После резонанса в сети в дело решили вмешаться адвокаты бюро «Хальченко и партнеры».
— Юридическую помощь на безвозмездной основе в интересах пострадавших оказывает адвокат Горбенко В. О., — сообщили в адвокатском бюро.
Как сообщают адвокаты, после их вмешательства, 4 декабря было заведено уголовное дело на троих участников банды хулиганов. Двое из нападавших уже достигли возраста уголовной ответственности.
— Один из них задержан, для другого избрана подписка о невыезде. Мы обеспечили допросы потерпевших и продолжаем работать над расследованием, — сообщили юристы.
В настоящее время расследование продолжается. Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.