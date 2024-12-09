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На юге Волгограда женщина за рулем «Хендэ» протаранила забор

В Волгограде пассажир врезавшейся в забор иномарки попал в больницу.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 8 декабря, в Волгограде произошло две аварии с пострадавшими. Одна из них случилась в Красноармейском районе в полночь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 01.10 часов женщина за рулем «Хендэ Солярис» ехала на улице Лондона со стороны Удмуртской в направлении Танеева.

— Автомобилистка не справилась с управлением, совершила съезд на обочину встречного движения с дальнейшим наездом на препятствие в виде забора. В результате пассажир автомобиля с травмами доставлен в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

Жителей Волгоградской области призывают соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах.