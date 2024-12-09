На юге Волгограда женщина за рулем «Хендэ» протаранила забор

Накануне, 8 декабря, в Волгограде произошло две аварии с пострадавшими. Одна из них случилась в Красноармейском районе в полночь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 01.10 часов женщина за рулем «Хендэ Солярис» ехала на улице Лондона со стороны Удмуртской в направлении Танеева.