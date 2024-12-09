Башкирия оказалась в четвертом десятке по сроку накопления взноса по ипотеке

Жителям Башкирии необходимоболее трех лет для того, чтобы накопить первоначальный взнос по ипотеке. Сейчас в республике населению, чтобы купить квартиру площадью 60 квадратных метров, необходимо 1,46 млн рублей первоначального взноса. По этому показателю Башкирия находится на 31-м месте среди российских регионов.