Башкирия оказалась в четвертом десятке по сроку накопления взноса по ипотеке

Жителям Башкирии необходимоболее трех лет для того, чтобы накопить первоначальный взнос по ипотеке. Сейчас в республике населению, чтобы купить квартиру площадью 60 квадратных метров, необходимо 1,46 млн рублей первоначального взноса. По этому показателю Башкирия находится на 31-м месте среди российских регионов.
Необходимую сумму семья из двух работающих человек накопит через 3,4 года, если будет откладывать 50% от своего дохода.
Уточняется, что срок накопления за год уменьшился на 12 месяцев, однако в 2023 году регион находился на 21-ой строчке.
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