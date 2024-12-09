После взрыва машины в центре Донецка возбудили уголовное дело

«Следователи, криминалисты СУ СК России по ДНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.