СК рассказал о расследовании дела замгубернатора Тюменской области

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина находится на завершающей стадии, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В ноябре срок следствия по делу был продлен до февраля.
«На завершающей стадии расследования находится и уголовное дело в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина», — сказал Бастрыкин.
По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Оба фигуранта находятся под стражей с июня, вину не признают.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.