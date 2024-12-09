СК рассказал о расследовании дела замгубернатора Тюменской области

По данным следствия, в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Оба фигуранта находятся под стражей с июня, вину не признают.