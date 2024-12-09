Разрыли половину Московской: что происходит в Краснодаре на месте тройного обвала

Напомним, что на время работ по улице Московской ограничили движение трамваев. Власти города запустили нулевой автобусный маршрут, чтобы снизить нагрузку на дорожное движение. Однако большинство горожан преодолевают путь пешком.



Как раннее сообщало информагентство, за неделю с 27 ноября по 5 декабря в краевой столице произошло три провала. Первый обвал грунта под трамвайными путями на Московской улице зафиксировали 27 ноября, второй — 2 декабря, третий обнаружен 5 декабря.