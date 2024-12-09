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На Камчатке медведь напал на человека

По словам министра по ЧС в регионе Сергея Лебедева, мужчина погиб от полученных травм.

Источник: Freepik

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Медведь напал на работника горного предприятия на Камчатке, мужчина погиб. Об этом во «ВКонтакте» сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

«Сегодня в районе на реке Озерная в Карагинском районе медведь совершил нападение на работника предприятия “Сигма-К”. Человек погиб от полученных травм. Медведь отстрелен. Компетентные органы ведут свою работу по выяснению обстоятельств», — написал министр.

Это первый случай нападения медведя на Камчатке в 2024 году, повлекший смерть.

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