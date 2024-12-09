На Камчатке медведь напал на человека

«Сегодня в районе на реке Озерная в Карагинском районе медведь совершил нападение на работника предприятия “Сигма-К”. Человек погиб от полученных травм. Медведь отстрелен. Компетентные органы ведут свою работу по выяснению обстоятельств», — написал министр.