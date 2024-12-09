В Сочи на северном склоне Мамайского перевала соорудили 104 сваи

В 2024 году на трассе А-147 расположено более 1060 подпорных стен, в среднем по пять на каждый километр, и продолжают строиться новые. В 2023 году на этой дороге было возведено шесть подпорных стен, среди которых одна в русле реки Чемитоквадже.