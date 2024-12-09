В Сочи на северном склоне Мамайского перевала соорудили 104 сваи

В Сочи на северном склоне Мамайского перевала продолжается работа над подпорными стенами. Их возводят на 168 километре трассы А-147 Джубга — Сочи. На два месяца раньше планируемого срока завершилось строительство 104 свай диаметром 1−1,2 метра и длиной от 12 до 18 метров. Работы по возведению двух новых подпорных стен в зоне оползня и ремонту одной существующей ведутся с опережением графика.
Сейчас дорожники осуществляют обратную разработку котлованов, проводят срубку оголовков свай и готовят площадки для армирования и установки ростверков, к которым будут прикреплены подпорные стены.
Таким образом, к завершению строительных работ в четвертом квартале 2025 года участок длиной около 500 метров полностью окружат шесть подпорных стен.
«Это красноречивая иллюстрация того, насколько сложна и затратна эксплуатация этой автодороги, которая на значительной части своего протяжения является по сути полкой, прорубленной в скальной породе с нестабильными геологическими параметрами», — отметили в ФКУ «Черноморье».
В 2024 году на трассе А-147 расположено более 1060 подпорных стен, в среднем по пять на каждый километр, и продолжают строиться новые. В 2023 году на этой дороге было возведено шесть подпорных стен, среди которых одна в русле реки Чемитоквадже.