В Таиланде спасли измученного россиянина, пытавшегося доплыть до берега

«Мужчина был истощен. На его теле были раны, возможно, полученные, когда он находился в воде Его не унесло слишком далеко», — рассказал 34-летний капитан скоростного катера Прачарат Сатсук.
Россиянин рассказал капитану, что начал заплыв в Паттайе в субботу вечером и направлялся на остров Лан, но не смог доплыть.
Ранее в Абхазии после трех дней поисков спасатели нашли тело утонувшего мужчины 1968 года рождения в акватории Гагры. Он приехал в Абхазию из Санкт-Петербурга. Обстоятельства произошедшей трагедии не упоминались.
Летом около села Ольгинка Туапсинского района нашли тело девушки, которую унесло в море на сапборде с двумя другими туристками. Инцидент произошел вечером 11 июля возле пляжа у коттеджного поселка Сосновый Берег. Одна из девушек смогла своими силами выбраться на сушу, другую обнаружили в 400 м от берега, она отказалась от медицинской помощи.