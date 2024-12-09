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В Таиланде спасли измученного россиянина, пытавшегося доплыть до берега

Мужчину из России спас проплывавший мимо катер с иностранными туристами после неудачной попытки доплыть до острова Лан, находящегося в шести километрах от курортного города Паттайя на юго-востоке Таиланда. Об этом сообщает издание Bangkok Post. Газета пишет, что мужчина был «голый и измученный».

Источник: Reuters

«Мужчина был истощен. На его теле были раны, возможно, полученные, когда он находился в воде Его не унесло слишком далеко», — рассказал 34-летний капитан скоростного катера Прачарат Сатсук.

Россиянин рассказал капитану, что начал заплыв в Паттайе в субботу вечером и направлялся на остров Лан, но не смог доплыть.

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