В Таиланде спасли измученного россиянина, пытавшегося доплыть до берега

Мужчину из России спас проплывавший мимо катер с иностранными туристами после неудачной попытки доплыть до острова Лан, находящегося в шести километрах от курортного города Паттайя на юго-востоке Таиланда. Об этом сообщает издание Bangkok Post. Газета пишет, что мужчина был «голый и измученный».