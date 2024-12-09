В Нижегородской области от отравления газом погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в поселке Решетиха Нижегородской области, предположительно, от отравления газом, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
«Следователем следственного отдела по городу Дзержинску следственного управления СК России по Нижегородской области по факту гибели трех человек, среди которых один подросток, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.
Утром в понедельник в квартире дома на улице Кирова рабочего поселка Решетиха Володарского района обнаружены тела мужчины, женщины и их дочери. При их осмотре следователи СК России видимых телесных повреждений не обнаружили.
Следователи не исключают, что причиной смерти потерпевших могло стать отравление угарным газом, поскольку квартира, в которой произошла трагедия, оборудована газовой колонкой.