В Нижегородской области от отравления газом погибли три человека

«Следователем следственного отдела по городу Дзержинску следственного управления СК России по Нижегородской области по факту гибели трех человек, среди которых один подросток, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.