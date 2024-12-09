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В Новосибирске экс-полицейский получил срок за стрельбу в коллегу

Пьяный мужчина выстрелил в полицейского, который прибыл в квартиру после сообщения об удерживании девушки.

В Новосибирске суд вынес приговор бывшему полицейскому, которого признали виновным в стрельбе в коллегу. Мужчина получил четыре года условно. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным суда, 7 ноября 2023 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что мужчина удерживает девушку в одной из квартир на улице Станиславского. Полицейский приехал по адресу и прошел в квартиру с согласия собственника.

В квартире находился пьяный экс-полицейский Дмитрий Леонов. Мужчина достал травматический пистолет и дважды выстрелил в сотрудника полиции, ранив его в левую руку.

Во время суда Леонов не признал полностью свою вину. В итоге Ленинский районный суд назначил ему 4 года условно с испытательным сроком три года.

Помимо этого, ему также назначили дополнительное наказание — его лишили права в виде хранения и ношения охотничьего, огнестрельного или пневматического оружия и патронов на три года.