В Новосибирской области перевернулся рейсовый автобус с 43 пассажирами. ПОДРОБНОСТИ

Внутри находились 43 пассажира, из них 9 обратились за медицинской помощью. Сейчас ДТП проверяют следователи.
Авария случилась недалеко от села Ярково, примерно в 38 километрах от Новосибирска. По предварительной информации, водитель грузовика «Исудзу Эльф» на развороте столкнулся с автобусом.
На месте происшествия оперативно работали сотрудники скорой помощи и дорожной полиции. Дочь одной из пострадавших пассажирок Юлия М. рассказала Сиб.фм, что в момент аварии ее мать почувствовала сильную боль, а после перестала чувствовать руку.
Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, всего пострадали 11 человек. Из них два человека отказались от госпитализации на месте, а остальные 9 были доставлены в различные больницы Новосибирска, в том числе в Городскую клиническую больницу № 34.
Следственные органы начали доследственную проверку происшествия. В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что проверка будет направлена на действия водителя автобуса и его соответствие требованиям безопасности при перевозке пассажиров.
В Госавтоинспекции Новосибирской области виновником ДТП назвали водителя грузовика «Isuzu Elf». Он не убедился в безопасности своего манёвра, что привело к столкновению с автобусом, отметил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области Андрей Кузнецов.
Аварии на Ордынской трассе — не редкость, особенно в сложных погодных условиях, таких как гололед или дождь. Только за последний месяц произошло три ДТП в этом районе: 15 ноября столкнулись две машины, пострадавших не было; 8 декабря столкнулись два автомобиля, из-за чего травмы получили пять человек; 9 декабря — перевернулся пассажирский автобус.
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