В Новосибирской области перевернулся рейсовый автобус с 43 пассажирами. ПОДРОБНОСТИ

Аварии на Ордынской трассе — не редкость, особенно в сложных погодных условиях, таких как гололед или дождь. Только за последний месяц произошло три ДТП в этом районе: 15 ноября столкнулись две машины, пострадавших не было; 8 декабря столкнулись два автомобиля, из-за чего травмы получили пять человек; 9 декабря — перевернулся пассажирский автобус.