В Уфе расследована гибель рабочего при падении на стройке

Выяснилось, что пострадавший работал на стройке первый день. До обеда он прошел обучение и инструктаж по охране труда. Затем мастер провел рабочего на рабочее место на шестом этаже, где он должен был убираться и очищать инструменты от бетона. В 18:00 бригада, заливавшая бетон, ушла с объекта. Мастер с разнорабочим спустились вниз.