СМИ: город Манбидж перешел под контроль «Сирийской национальной армии»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Поддерживаемая Турцией оппозиционная «Сирийская национальная армия» (СНА) полностью захватила удерживаемый курдскими отрядами SDF город Манбидж, сообщило турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности.
«Манбидж полностью очищен от террористов “Рабочей партии Курдистана”, — говорится в материале.
По курдским отрядам наносили также авиаудары.
По данным источников газеты Hürriyet, Турция продолжит военные операции против боевиков РПК.
Президент Сирии Башар Асад 8 декабря после переговоров с участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну.