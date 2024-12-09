Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: город Манбидж перешел под контроль «Сирийской национальной армии»

Anadolu: город Манбидж перешел под контроль «Сирийской национальной армии».

Источник: Getty Images

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Поддерживаемая Турцией оппозиционная «Сирийская национальная армия» (СНА) полностью захватила удерживаемый курдскими отрядами SDF город Манбидж, сообщило турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности.

«Манбидж полностью очищен от террористов “Рабочей партии Курдистана”, — говорится в материале.

По курдским отрядам наносили также авиаудары.

По данным источников газеты Hürriyet, Турция продолжит военные операции против боевиков РПК.

Президент Сирии Башар Асад 8 декабря после переговоров с участниками сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну.