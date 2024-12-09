Банду вымогателей обезвредили сотрудники полиции и КНБ в области Жетысу

Сотрудники УБОП ДП области Жетысу регулярно проводят профилактическую работу среди учащихся образовательных учреждений, чтобы мотивировать пострадавших не замалчивать о преступлениях, регулярно проводятся встречи со школьниками и студентами, где обсуждаются такие темы, как вымогательство, буллинг и способы защиты от подобных угроз.