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Банду вымогателей обезвредили сотрудники полиции и КНБ в области Жетысу

Сотрудники УБОП Департамента полиции области Жетысу совместно с ДКНБ пресекли деятельность местной преступной группы, которая занималась вымогательством, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

«Все подозреваемые были задержаны и помещены в изолятор временного содержания».

говорится в сообщении.

Сотрудники УБОП ДП области Жетысу регулярно проводят профилактическую работу среди учащихся образовательных учреждений, чтобы мотивировать пострадавших не замалчивать о преступлениях, регулярно проводятся встречи со школьниками и студентами, где обсуждаются такие темы, как вымогательство, буллинг и способы защиты от подобных угроз.

«Часто жертвы боятся обращаться за помощью в полицию из-за страха перед обидчиками, что в отдельных случаях приводит к трагическим последствиям, включая суицид. Полицейские гарантируют защиту каждому заявителю».

отметили в полиции.

В Казахстане за вымогательство предусмотрены наказания от штрафа до лишения свободы сроком до 15-ти лет.