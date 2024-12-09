Банду вымогателей обезвредили сотрудники полиции и КНБ в области Жетысу

«Все подозреваемые были задержаны и помещены в изолятор временного содержания».
Сотрудники УБОП ДП области Жетысу регулярно проводят профилактическую работу среди учащихся образовательных учреждений, чтобы мотивировать пострадавших не замалчивать о преступлениях, регулярно проводятся встречи со школьниками и студентами, где обсуждаются такие темы, как вымогательство, буллинг и способы защиты от подобных угроз.
«Часто жертвы боятся обращаться за помощью в полицию из-за страха перед обидчиками, что в отдельных случаях приводит к трагическим последствиям, включая суицид. Полицейские гарантируют защиту каждому заявителю».
В Казахстане за вымогательство предусмотрены наказания от штрафа до лишения свободы сроком до 15-ти лет.