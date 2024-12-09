Приморец выжил в ДТП при столкновении легковушки с тепловозом

Водитель пересекал регулируемый железнодорожный переезд станции Петровка 9 декабря в 07:19 на запрещающие сигналы перед приближающимся тепловозом. Машинист был вынужден применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Авария, однако, обошлась без серьёзных последствий: никто не пострадал, схода вагонов с путей не произошло, график движения поездов не сбился.
Ранее в Приморье из-за движущегося поезда Москва — Владивосток погиб 17-летний юноша. Он тоже нарушил правила безопасности на железной дороге: вечером 6 декабря возвращался домой вдоль путей на перегоне Первая Речка — Вторая Речка во Владивостоке, но шёл слишком близко к рельсам. Приближающегося поезда он не заметил, и состав его задел. Парень скончался на месте аварии. Возбуждено уголовное дело о вероятном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Транспортная прокуратура также проверяет соблюдение законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
На той же неделе, 3 декабря, под электричку попала 74-летняя пенсионерка, переходившая пути по переходу на запрещающий сигнал. Это произошло около 11 часов на станции Океанская под Владивостоком.
А в конце ноября из больницы после почти двух месяцев лечения и реабилитации выписали 65-летнюю женщину, которая попала под электричку, следовавшую по маршруту Мыс Чуркин — Раздольное 27 сентября. Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте, около платформы Третья Рабочая. Сигналов машиниста она не услышала.
Как рассказали на станции скорой медицинской помощи Владивостока, женщина после наезда электрички оставалась в сознании. В области лба у неё была обширная рана, правый голеностоп раздроблен, а левый локтевой сустав ограничен в движении, в больнице ей диагностировали ещё и черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и ушиб грудной клетки.