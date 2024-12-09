Приморец выжил в ДТП при столкновении легковушки с тепловозом

Ранее в Приморье из-за движущегося поезда Москва — Владивосток погиб 17-летний юноша. Он тоже нарушил правила безопасности на железной дороге: вечером 6 декабря возвращался домой вдоль путей на перегоне Первая Речка — Вторая Речка во Владивостоке, но шёл слишком близко к рельсам. Приближающегося поезда он не заметил, и состав его задел. Парень скончался на месте аварии. Возбуждено уголовное дело о вероятном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Транспортная прокуратура также проверяет соблюдение законодательства о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.