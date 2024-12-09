Супруга главы Башкирии попросила подарить новогоднее чудо подопечным хосписа

Жена главы Башкирии Каринэ Хабирова празднует свой день рождения. Первая леди республики обратилась к жителям региона с традиционной просьбой. Она попросила не дарить ей цветы и подарки, а направить деньги на поддержку уфимского хосписа.
— Для меня будет большой радостью, если вы окажете помощь Уфимскому хоспису. Каждый ваш рубль — это шаг к тому, чтобы ещё больше людей смогли получить помощь и поддержку, в которой они так нуждаются, — написала Хабирова.
Пожертвование можно сделать на сайте хосписа. Цель, которая поставлена на ближайшее время, это полмиллиона рублей. От этой суммы жители Башкирии уже собрали более 115 тысяч рублей.
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