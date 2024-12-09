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В Москве задержали мошенников, похищавших деньги под предлогом соцнайма квартир

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали на территории Московского региона организатора и 9 участников банды мошенников, которые похищали деньги под предлогом социального найма квартир. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, с 2021 года мошенники через своих знакомых находили потенциальных жертв на территории нескольких регионов России и предлагали им помощь в получении находящихся в муниципальной собственности квартир. После передачи денег работники регистрирующего органа выдавали подложный договор соцнайма жилья. В дальнейшем клиентам обещали помочь приватизировать недвижимость. Стоимость услуг доходила до 40 млн рублей.

«Оперативники Московского уголовного розыска при силовой поддержке сотрудников Росгвардии по различным адресам в Москве и Подмосковье задержали предполагаемого организатора криминальной схемы и девятерых соучастников», — добавила Волк. По адресам проживания злоумышленников проведено более 10 обысков, изъяты телефоны, техника, электронные носители информации, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантам избраны меры пресечения. Сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступлений.