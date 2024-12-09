В Москве задержали мошенников, похищавших деньги под предлогом соцнайма квартир

По ее словам, с 2021 года мошенники через своих знакомых находили потенциальных жертв на территории нескольких регионов России и предлагали им помощь в получении находящихся в муниципальной собственности квартир. После передачи денег работники регистрирующего органа выдавали подложный договор соцнайма жилья. В дальнейшем клиентам обещали помочь приватизировать недвижимость. Стоимость услуг доходила до 40 млн рублей.