В Москве задержали мошенников, похищавших деньги под предлогом соцнайма квартир

По ее словам, с 2021 года мошенники через своих знакомых находили потенциальных жертв на территории нескольких регионов России и предлагали им помощь в получении находящихся в муниципальной собственности квартир. После передачи денег работники регистрирующего органа выдавали подложный договор соцнайма жилья. В дальнейшем клиентам обещали помочь приватизировать недвижимость. Стоимость услуг доходила до 40 млн рублей.
«Оперативники Московского уголовного розыска при силовой поддержке сотрудников Росгвардии по различным адресам в Москве и Подмосковье задержали предполагаемого организатора криминальной схемы и девятерых соучастников», — добавила Волк. По адресам проживания злоумышленников проведено более 10 обысков, изъяты телефоны, техника, электронные носители информации, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантам избраны меры пресечения. Сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников преступлений.