Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Симферопольского района получил 15 лет за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек — РИА Новости Крым. 33-летний житель Симферопольского района приговорен к 15 годам колонии за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина собрал и передал посредством сообщества в интернет-мессенджере представителям министерства обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил Российской Федерации по автодороге “Таврида” и о строящемся военном объекте», — сказано в сообщении.

Сведения могли быть использованы против госбезопасности России. Действия злоумышленника пресекли сотрудники ФСБ. Верховный суд Крыма приговорил мужчину к 15 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.