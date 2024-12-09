Житель Симферопольского района получил 15 лет за госизмену

«Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года мужчина собрал и передал посредством сообщества в интернет-мессенджере представителям министерства обороны Украины сведения о передвижении колонны военной техники Вооруженных сил Российской Федерации по автодороге “Таврида” и о строящемся военном объекте», — сказано в сообщении.
Сведения могли быть использованы против госбезопасности России. Действия злоумышленника пресекли сотрудники ФСБ. Верховный суд Крыма приговорил мужчину к 15 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.