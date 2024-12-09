Неизвестные «заминировали» за день 80 объектов в Петербурге и Ленобласти

В полицию 8 декабря поступило семь сообщений об актах терроризма. Было осмотрено порядка 80 объектов, стало известно АН «Оперативное прикрытие».
В частности, рано утром вчера в службу «112» позвонил неизвестный, заявивший, что Ленинградскую АЭС «хотят взорвать». Звонок произвели с номера телефона, который зарегистрирован на жителя Красносельского района.
На улице Доблести задержали нетрезвого 50-летнего мужчину. Его доставили в межрайонный отдел, опросили и отпустили под обязательство о явке. На территории АЭС не обнаружили взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Задержанного ранее привлекали к уголовной ответственности за угрозы убийством и жестокое обращение с животными.