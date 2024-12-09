Движение в центре Ростова затруднено из-за двух ДТП

Утром 9 декабря на пересечении Красноармейской улицы и проспекта Чехова произошло столкновение двух иномарок.
Оба автомобиля получили незначительные механические повреждения. Как сообщила Госавтоинспекция по Ростовской области, в результате данного транспортного происшествия никто не пострадал.
Несколько минут спустя на этом же участке произошло ДТП с участием двух троллейбусов. В этом случае также обошлось без пострадавших.
Тем не менее, автомобили и общественный транспорт заблокировали одну полосу дороги, что затруднило движение в сторону Первомайского района.
Водителям настоятельно рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты и объездные пути, чтобы избежать возможных пробок.