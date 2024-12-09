«Едва не произошла перестрелка»: омич утроил гонки с полицией, а по завершении погони его жена выкинула из машины ружье

Омич не хотел покидать салон автомобиля и пытался пересесть на пассажирское сидение, однако полицейским все же удалось задержать нарушителя. Тогда его жена поспешила избавиться от гладкоствольного ружья, выбросив его из машины. Позже экспертиза установила, что изъятое оружие было заряжено.