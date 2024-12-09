«Едва не произошла перестрелка»: омич утроил гонки с полицией, а по завершении погони его жена выкинула из машины ружье

Омские полицейские в Оконешниковском районе задержали супружескую пару, в машине которой находилось ружье. Во время погони за нарушителем пришлось идти на крайние меры — применить огнестрельное оружие.
Сотрудники полиции во время патрулирования заметили подозрительный автомобиль, который при их виде попытался скрыться. Тогда полицейские отправились в погоню.
На просьбы сотрудников полиции совершить остановку водитель разгонялся еще сильнее, создавая аварийную обстановку. В ответ на это один из офицеров выстрелил в воздух — мужчина остановился.
Омич не хотел покидать салон автомобиля и пытался пересесть на пассажирское сидение, однако полицейским все же удалось задержать нарушителя. Тогда его жена поспешила избавиться от гладкоствольного ружья, выбросив его из машины. Позже экспертиза установила, что изъятое оружие было заряжено.
Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники полиции составили на омича четыре административных протокола. Сейчас машина находится на специализированной стоянке.