Преступление на берегу Амура: в Хабаровском крае вынесли приговор за кражу

В Нанайском районе приговор суда вынесли мужчине за кражу денег и сотового телефона. Во время предварительного следствия выяснилось, что он выпивал вместе с приятелем и его женой на берегу реки Амур. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.