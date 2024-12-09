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Преступление на берегу Амура: в Хабаровском крае вынесли приговор за кражу

Житель Хабаровского края обокрал жену друга на берегу Амура.

Источник: Комсомольская правда

В Нанайском районе приговор суда вынесли мужчине за кражу денег и сотового телефона. Во время предварительного следствия выяснилось, что он выпивал вместе с приятелем и его женой на берегу реки Амур. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В пьяном виде мужчина украл телефон и кошелек женщины и скрылся с места преступления.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего злоумышленника. В ходе проведения обыска по месту его проживания полицейские изъяли похищенное средство связи. Денежные средства в сумме 12 тысяч рублей обвиняемый потратил на собственные нужды», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчину признали виновным по статье о краже и назначили ему наказание в виде года колонии строгого режима.