Преступление на берегу Амура: в Хабаровском крае вынесли приговор за кражу

В Нанайском районе приговор суда вынесли мужчине за кражу денег и сотового телефона. Во время предварительного следствия выяснилось, что он выпивал вместе с приятелем и его женой на берегу реки Амур. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В пьяном виде мужчина украл телефон и кошелек женщины и скрылся с места преступления.
«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего злоумышленника. В ходе проведения обыска по месту его проживания полицейские изъяли похищенное средство связи. Денежные средства в сумме 12 тысяч рублей обвиняемый потратил на собственные нужды», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчину признали виновным по статье о краже и назначили ему наказание в виде года колонии строгого режима.