Мужчина выпал из лодки в Морской канал в Петербурге и едва не погиб

Трагедией едва не закончился для мужчины выход в Морской канал в Петербурге на лодке. Его судно подбросило на высокой волне. Как итог, горожанин оказался в холодной воде. Забраться в лодку он обратно не смог. К счастью, акваторию в этот момент патрулировали транспортные полицейские. Они заметили тонущего человека и направились к нему на помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.