Двое жителей Сочи отправятся в колонию за жестокое убийство собаки

По данным следствия, мужчины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поймали бездомную собаку у местного магазина, после чего привязали к ее шее веревку и подвесили на дерево. Животное погибло на месте. За этим поступком наблюдали дети, что вызвало широкий общественный резонанс.



На судебном заседании обвиняемые заявили, что не помнят деталей произошедшего из-за алкогольного опьянения.



Суд признал их виновными по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными) и назначил каждому наказание в виде одного года лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии-поселении.



Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.