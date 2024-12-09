По данным следствия, мужчины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поймали бездомную собаку у местного магазина, после чего привязали к ее шее веревку и подвесили на дерево. Животное погибло на месте. За этим поступком наблюдали дети, что вызвало широкий общественный резонанс.
На судебном заседании обвиняемые заявили, что не помнят деталей произошедшего из-за алкогольного опьянения.
Суд признал их виновными по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными) и назначил каждому наказание в виде одного года лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии-поселении.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Двое жителей Сочи отправятся в колонию за жестокое убийство собаки
Лазаревский районный суд города Сочи вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в жестоком обращении с животным, которое повлекло его гибель. Инцидент произошел 16 сентября 2022 года в поселке Аше.
По данным следствия, мужчины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, поймали бездомную собаку у местного магазина, после чего привязали к ее шее веревку и подвесили на дерево. Животное погибло на месте. За этим поступком наблюдали дети, что вызвало широкий общественный резонанс.