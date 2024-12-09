В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ

«Признать Кузьменко виновным… назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев колонии общего режима», — огласила приговор судья.
Евгений Никитенко и Денис Давыдов получили по 7 лет, Елена Яковлева — 6 лет колонии общего режима. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.
Как писали «Ведомости», на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО «Центр подготовки и поддержки “Движение” Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна SkodaOctavia Елена Яковлева. Прокурор потребовал для них от 9 до 9,5 лет колонии.
По данным следствия, цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены.