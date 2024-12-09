Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве осудили фигурантов дела о хищении при закупке машин для ГАИ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к срокам до 7,5 лет колонии фигурантов дела о хищении более 1,1 миллиарда рублей при закупке машин Skoda Octavia для Госавтоинспекции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

«Признать Кузьменко виновным… назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев колонии общего режима», — огласила приговор судья.

Евгений Никитенко и Денис Давыдов получили по 7 лет, Елена Яковлева — 6 лет колонии общего режима. Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.

Как писали «Ведомости», на скамье подсудимых находятся бывший сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, учредитель ООО «Центр подготовки и поддержки “Движение” Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов, а также представитель автоконцерна SkodaOctavia Елена Яковлева. Прокурор потребовал для них от 9 до 9,5 лет колонии.

По данным следствия, цены на приобретаемые для нужд ГАИ автомобили были существенно завышены.