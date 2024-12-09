Россиянина отправили в колонию за подрыв племянника на гранате

По информации ведомства, суд установил, что мужчина хранил у себя осколочную гранату, которую его племянник нашел в вещах и забрал в марте 2024 года. После этого подросток, находясь на 12 этаже дома, подорвался на боеприпасе из-за неосторожного обращения с ним. В результате здоровью несовершеннолетнего был причинен тяжкий вред, на данный момент он все еще проходит лечение и реабилитацию.