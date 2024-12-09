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Россиянина отправили в колонию за подрыв племянника на гранате

Во Владивостоке 37-летнего мужчину отправили в колонию за хранение гранаты, на которой подорвался его 16-летний племянник.

Источник: Газета.Ру

Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, суд установил, что мужчина хранил у себя осколочную гранату, которую его племянник нашел в вещах и забрал в марте 2024 года. После этого подросток, находясь на 12 этаже дома, подорвался на боеприпасе из-за неосторожного обращения с ним. В результате здоровью несовершеннолетнего был причинен тяжкий вред, на данный момент он все еще проходит лечение и реабилитацию.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о незаконном приобретении и хранении взрывчатки и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигуранту назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и восемь месяцев в колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей.

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