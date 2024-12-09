Следователи раскрыли число коррупционных преступлений в Свердловской области

По данным Бардина, следователи возбудили 485 уголовных дел, касающихся коррупционных преступлений. По информации пресс-службы областного СУ СК, расследуется более 97 фактов получения взятки, 73 факта дачи взяток, 52 дела расследуются по фактам посредничества во взяточничестве. Еще около 93 дел касаются коммерческого подкупа.
«За тот же период окончено расследование 170 уголовных дел о коррупционных преступлениях. По направленным в суд уголовным делам по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 200 млн рублей», — добавили в ведомстве.