Полиция Иркутской области рассказала о новых схемах мошенничества

Еще одна из новых схем — взлом телефона через удалённые приложения. В этом случае злоумышленники предлагают установить удалённое с официальных сайтов банковское приложение. Для этого нужно войти в ваш аккаунт. После того как пользователь вводит пароль от собственного профиля телефон блокируется и разблокировать его почти невозможно. проще купить новый телефон. Полиция советует пользователям устанавливать приложения только с официальных источников.