Полиция Иркутской области рассказала о новых схемах мошенничества

Полиция Иркутской области предупреждает жителей региона о новых мошеннических схемах, которые набирают популярность по применению. Преступные схемы видоизменяются с каждым днем. Цель у преступников только одна — выманить у жертвы деньги любым путем.
— Одной из новых и популярных схем является оформление кредитов через взломанные базы данных магазинов и доставок. Далее оформляют микрозаймы на имя пользователя через Госуслуги. Мошенники часто следят за жертвой в социальных сетях и подбирают пароль через личную информацию, например, имя ребёнка или кличку собаки. Поэтому необходимо регулярно менять пароли на аккаунте для лучшей защиты, — сообщают КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Еще одна из новых схем — взлом телефона через удалённые приложения. В этом случае злоумышленники предлагают установить удалённое с официальных сайтов банковское приложение. Для этого нужно войти в ваш аккаунт. После того как пользователь вводит пароль от собственного профиля телефон блокируется и разблокировать его почти невозможно. проще купить новый телефон. Полиция советует пользователям устанавливать приложения только с официальных источников.
Старая схема с новым мотивом — кража аккаунтов Государственного портала. Схема работает через рассылку уведомлений о подозрительной попытке входа. В уведомлении указан номер «поддержки», куда нужно позвонить, чтобы предотвратить подозрительный вход. Жертва перезванивает в поддержку и в это время теряет доступ к своему аккаунту и личным данным.
— Официальные уведомления от государственного портала никогда не содержат номер для звонка, — сообщили в ведомстве.
Также популярность не теряет схема «случайных» переводов на карту. Жертве приходит на карту небольшая сумма от неизвестного отправителя и позже поступает звонок с просьбой перевести средства владельцу. Когда жертва переводит деньги обратно, мошенники подают заявление в банк, возвращают себе первоначальный перевод и забирают ваши деньги. В этом случае правоохранители рекомендуют сразу обращаться в банк.
Еще одна схема — истекший срок договора сим-карты. В этом случае с жертвой связывается лжесотрудник сотового оператора и сообщает, что срок действия договора истёк. Чтобы продлить срок действия нужно сообщить код из СМС. Тут жертва и теряет все свои деньги.