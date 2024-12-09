Пьяный калининградец устроил стрельбу возле ночного клуба

В Калининграде пьяный мужчина устроил стрельбу у ночного клуба. Убегая, он выбросил пистолет. Мужчина задержан. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Инцидент случился 9 декабря около 6 утра у клуба на ул. Черняховского. Мужчина открыл стрельбу в воздух, затем скрылся. Полиция пустилась в погоню.
«Оружие, которое мужчина успел выбросить, когда убегал, изъято и направлено на баллистическую экспертизу», — прокомментировали в полиции.
Мужчина задержан, помещен в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.