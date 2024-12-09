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Пьяный калининградец устроил стрельбу возле ночного клуба

Полицейские задержали мужчину, который стрелял у клуба в центре Калининграда.

В Калининграде пьяный мужчина устроил стрельбу у ночного клуба. Убегая, он выбросил пистолет. Мужчина задержан. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент случился 9 декабря около 6 утра у клуба на ул. Черняховского. Мужчина открыл стрельбу в воздух, затем скрылся. Полиция пустилась в погоню.

«Оружие, которое мужчина успел выбросить, когда убегал, изъято и направлено на баллистическую экспертизу», — прокомментировали в полиции.

Мужчина задержан, помещен в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.