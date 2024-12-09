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Два человека пострадали в массовой аварии на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской области на трассе М-5 столкнулись Skoda, Skania, ГАЗ и Mercedes Benz 8 декабря.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 8 декабря 2024 года, в Камышлинском районе Самарской области произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Массовая авария случилась на 1185-м километре автодороги М-5 «Урал». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Все произошло в 16:55. 41-летний водитель Skoda Rapid двигался со стороны Самары в направлении Уфы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Skania с полуприцепом, за рулем которого находился 42-летний мужчина. После этого Skoda столкнулась еще с двумя автомобилями — ГАЗ-3035 и Mercedes Benz Actros.

В результате аварии водитель чешского автомобиля и его 34-летний пассажир получили травмы и были срочно госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.