Два человека пострадали в массовой аварии на трассе М-5 в Самарской области

Все произошло в 16:55. 41-летний водитель Skoda Rapid двигался со стороны Самары в направлении Уфы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Skania с полуприцепом, за рулем которого находился 42-летний мужчина. После этого Skoda столкнулась еще с двумя автомобилями — ГАЗ-3035 и Mercedes Benz Actros.