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Движение в центре Ростова-на-Дону оказалось затруднено из-за ДТП

На улице Красноармейской в Ростове образовался дорожный затор.
Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону из-за ДТП осложнилось движение транспорта. Это подтверждается сообщениями очевидцев и данными электронных интернет-карт.

Предварительно, столкновение машин случилось недалеко от пересечения Красноармейской и Чехова. В Госавтоинспекции сообщили, что после аварии автомобили получили механические повреждения, но среди людей пострадавших нет. Другие детали не уточнили.

Сейчас сложности с проездом наблюдаются на участке Красноармейской, от Семашко до Чехова, то есть протяженность затора более 800 метров.

Добавим, также машины стоят на Соколова, от Красноармейской до Семашко. Кроме того, ранее сообщалось о глухой пробке на Доватора. В целом дорожная ситуация в донской столице оценивается в 4 балла.