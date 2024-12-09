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Движение трамваев остановилось в Минске из-за аварии

Остановка трамваев случилась из-за ДТП на улице Плеханова в Минске.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Движение трамваев остановилось в Минске из-за аварии, проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что по причине дорожно-транспортного происшествия около дома № 15, расположенного по улице Плеханова в Минске, 9 декабря случилась остановка движения трамваем по маршрутам № 3, 6, 7 в обоих направлениях.

В ГАИ обратили внимание на то, что движение перечисленных трамваев было организовано до ДК «Тракторный завод». Кроме того, также организовали движение дополнительного автобуса № 909.