Движение трамваев остановилось в Минске из-за аварии, проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что по причине дорожно-транспортного происшествия около дома № 15, расположенного по улице Плеханова в Минске, 9 декабря случилась остановка движения трамваем по маршрутам № 3, 6, 7 в обоих направлениях.
В ГАИ обратили внимание на то, что движение перечисленных трамваев было организовано до ДК «Тракторный завод». Кроме того, также организовали движение дополнительного автобуса № 909.