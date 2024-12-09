Уфимские врачи реконструировали тазовое дно жительнице Башкирии

В Уфе на операционном столе 21-ой больницы оказалась 78-летняя пациентка. Она обратилась к врачам из-за выпадения органов малого таза. Женщину мучали частые кровотечения, значительное ухудшение жизни, а также беспокойство о том, что проблема может перерасти в большие масштабы.