Уфимские врачи реконструировали тазовое дно жительнице Башкирии

В Уфе на операционном столе 21-ой больницы оказалась 78-летняя пациентка. Она обратилась к врачам из-за выпадения органов малого таза. Женщину мучали частые кровотечения, значительное ухудшение жизни, а также беспокойство о том, что проблема может перерасти в большие масштабы.
После обследования врачи больницы № 21 приняли решение оперировать пациентку и провели сложную трехуровневую гибридную хирургическую реконструкцию тазового дна, включая унилатеральную сакроспинальную фиксацию, переднюю и заднюю кольпорафию, а также перинеопластику.
После операции женщина прошла реабилитацию и успешно выписалась домой.
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