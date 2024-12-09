Банду браконьеров с оружием и боеприпасами задержали в нацпарке Сочи

В Сочи на территории Солохаульского лесничества задержали группу мужчин с оружием, боеприпасами и техникой для ночной охоты. Обнаружили браконьеров инспекторы оперативной группы Сочинского национального парка.
Во время рейда на лесной дороге они остановили автомобиль УАЗ и мотоцикл без номеров.
«На вопрос, куда следуют мужчины, они ответили, что гуляли, — рассказали в пресс-службе нацпарка Сочи. — При осмотре автомобиля госинспекторы обнаружили три ружья марки Тигр, Сайга и МР, патроны к оружию, а также ножи, рации, фонари, прицелы. В общем все, чтобы провести удачную ночную охоту».
Задержанными оказались жители курорта. В отношении них на месте составили административные протоколы за нарушение правил охоты. После этого мужчин и оружие доставили в отдел полиции Лазаревского района. Проводится проверка.