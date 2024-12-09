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Банду браконьеров с оружием и боеприпасами задержали в нацпарке Сочи

В нацпарке Сочи поймали мужчин с ружьями и техникой для ночной охоты.

Источник: пресс-служба администрации Сочинского национального парка

В Сочи на территории Солохаульского лесничества задержали группу мужчин с оружием, боеприпасами и техникой для ночной охоты. Обнаружили браконьеров инспекторы оперативной группы Сочинского национального парка.

Во время рейда на лесной дороге они остановили автомобиль УАЗ и мотоцикл без номеров.

«На вопрос, куда следуют мужчины, они ответили, что гуляли, — рассказали в пресс-службе нацпарка Сочи. — При осмотре автомобиля госинспекторы обнаружили три ружья марки Тигр, Сайга и МР, патроны к оружию, а также ножи, рации, фонари, прицелы. В общем все, чтобы провести удачную ночную охоту».

Задержанными оказались жители курорта. В отношении них на месте составили административные протоколы за нарушение правил охоты. После этого мужчин и оружие доставили в отдел полиции Лазаревского района. Проводится проверка.