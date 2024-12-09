Снимок с камеры стал единственной зацепкой: парень ушел в 20-градусный мороз и бесследно исчез в Хабаровске

20-летний Данил исчез в пятницу, 6 декабря. В течение трех дней его пытаются найти полиция и волонтеры. Но никакой информации, ни единого отклика нет. Что известно о поисках парня — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По информации источника, знакомого с ситуацией, молодой человек ушел из дома после ссоры с близкими. Последний раз Данила зафиксировала камера наружного наблюдения на пересечении улиц Воровского и Гагарина в районе поселка имени Горького. Куда после этого отправился молодой человек — загадка. Но уже трое суток о его судьбе ничего не известно.
«По Горькому расклеивали ориентировки, раздавали их и в магазины, и в ближайшие СНТ. Ищем его уже третьи сутки, ни на секунду не останавливая поиск», — сообщил редакции «КП» координатор поисково-спасательного отряда «Лига Спас» Сергей Цыплухин.
Родные Данила просят помочь хабаровчан и гостей города в установлении местонахождения парня. Он может быть в любом районе города.
В ориентировке, размещенной на ресурсах поисковиков, указаны приметы парня: рост около 183 сантиметров, волосы русые, глаза серые, телосложение среднее.
Данил был одет в синий джемпер. Джинсы, ботинки, куртку и вязаную шапку — все черного цвета. А также серый снуд. Из вещей при себе у него был черный рюкзак.
Любую информацию, которая может помочь в поиске Данила, волонтеры просят сообщить по телефонам:
К слову, на улице средняя температура держится на отметке −18…-20. Остается надеяться, что жизни молодого человека ничего не угрожает и он выйдет в ближайшее время на связь с близкими.