Снимок с камеры стал единственной зацепкой: парень ушел в 20-градусный мороз и бесследно исчез в Хабаровске

По информации источника, знакомого с ситуацией, молодой человек ушел из дома после ссоры с близкими. Последний раз Данила зафиксировала камера наружного наблюдения на пересечении улиц Воровского и Гагарина в районе поселка имени Горького. Куда после этого отправился молодой человек — загадка. Но уже трое суток о его судьбе ничего не известно.