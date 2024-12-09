В результате этого происшествия погибли водитель и пассажир отечественной легковушки — 62-летний мужчина и 61-летняя женщина.
Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что причиной трагедии стало несоблюдение правил проезда перекрестков водителем грузовика. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Грузовик раздавил автомобиль с двумя людьми на трассе в Краснодарском крае
Смертельная авария произошла утром 9 декабря на трассе А-146 в районе Новороссийска. По информации полиции, 37-летний водитель грузовика «Volvo», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «LADA Largus», который двигался по главной дороге со стороны Новороссийска.
В результате этого происшествия погибли водитель и пассажир отечественной легковушки — 62-летний мужчина и 61-летняя женщина.