Грузовик раздавил автомобиль с двумя людьми на трассе в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла утром 9 декабря на трассе А-146 в районе Новороссийска. По информации полиции, 37-летний водитель грузовика «Volvo», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «LADA Largus», который двигался по главной дороге со стороны Новороссийска.