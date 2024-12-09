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Водитель «Тойты» сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Усть-Илимске

Школьник получил травмы, сейчас находится под наблюдением врачей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске школьник попал под колеса автомобиля. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, случилось все 8 декабря в районе дома № 19 по проспекту Мира.

39-летний водитель за рулем «Тойоты Клюгер», проезжая по проспекту Мира со стороны улицы Мечтателей, сбил 10-летнего мальчика, который шел по «зебре». Ребенку понадобилась медицинская помощь: сначала его отвезли в приемный покой больницы, после госпитализировали в детское хирургическое отделение.

— По факту аварии проводится проверка, по окончанию которой будет принято правовое решение, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В это время прокуратура региона заинтересовалась произошедшим, контролируют установления обстоятельств. При наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что четыре человека погибли и 42 пострадали в авариях в Иркутской области за неделю.