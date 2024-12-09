Водитель «Тойты» сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Усть-Илимске

39-летний водитель за рулем «Тойоты Клюгер», проезжая по проспекту Мира со стороны улицы Мечтателей, сбил 10-летнего мальчика, который шел по «зебре». Ребенку понадобилась медицинская помощь: сначала его отвезли в приемный покой больницы, после госпитализировали в детское хирургическое отделение.