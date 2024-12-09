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В Ростовской области пожилой мужчина уснул с сигаретой и умер при пожаре

В Ростовской области 79-летний мужчина умер из-за неосторожного курения.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Утром 9 декабря в хуторе Боркин Ростовской области 79-летний мужчина умер при пожаре из-за неосторожного курения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региона.

Предварительно, пенсионер уснул на летней веранде с сигаретой в руках. Пожар начался после того, как на кровать упал окурок.

— Пожилой мужчина умер от отравления, смертельными оказались всего пять глотков едкого дыма. Возгорание на двух квадратных метрах до прибытия помощи потушила супруга погибшего, — рассказали в МЧС.

Спасатели напоминают жителям Дона: нельзя засыпать с сигаретой в руках, лучше не курить в помещениях. Также нужно всегда пользоваться пепельницей. Кроме того, жилье можно обезопасить пожарным извещателем.

пожары