В Ростовской области пожилой мужчина уснул с сигаретой и умер при пожаре

Утром 9 декабря в хуторе Боркин Ростовской области 79-летний мужчина умер при пожаре из-за неосторожного курения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региона.
Предварительно, пенсионер уснул на летней веранде с сигаретой в руках. Пожар начался после того, как на кровать упал окурок.
— Пожилой мужчина умер от отравления, смертельными оказались всего пять глотков едкого дыма. Возгорание на двух квадратных метрах до прибытия помощи потушила супруга погибшего, — рассказали в МЧС.
Спасатели напоминают жителям Дона: нельзя засыпать с сигаретой в руках, лучше не курить в помещениях. Также нужно всегда пользоваться пепельницей. Кроме того, жилье можно обезопасить пожарным извещателем.