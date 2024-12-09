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Суд в Крыму приговорил признанного виновным в госизмене к 15 годам тюрьмы

Верховный суд Крыма приговорил 33-летнего жителя Симферопольского района, признанного виновным в государственной измене, к 15 годам лишения свободы. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Источник: РИА "Новости"

Установлено, что мужчина с декабря 2022 года по март 2023-го собрал и передал в мессенджере информацию о передвижении российской армии по автодороге «Таврида», а также о строящемся военном объекте представителям минобороны Украины.

Уточняется, что данные сведения могли быть использованы против государственной безопасности РФ. Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю пресекли действия мужчины.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — говорится в Telegram-канале.

Ранее, 18 ноября, сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Мариуполя за призывы в социальных сетях к насилию над русскими. Он неоднократно публиковал в общедоступном чате в одном из мессенджеров призывы к осуществлению насильственных действий в отношении русских.

28 ноября в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена» (ст. 275 УК РФ).