Суд в Крыму приговорил признанного виновным в госизмене к 15 годам тюрьмы

Установлено, что мужчина с декабря 2022 года по март 2023-го собрал и передал в мессенджере информацию о передвижении российской армии по автодороге «Таврида», а также о строящемся военном объекте представителям минобороны Украины.
Уточняется, что данные сведения могли быть использованы против государственной безопасности РФ. Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю пресекли действия мужчины.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — говорится в Telegram-канале.
Ранее, 18 ноября, сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали жителя Мариуполя за призывы в социальных сетях к насилию над русскими. Он неоднократно публиковал в общедоступном чате в одном из мессенджеров призывы к осуществлению насильственных действий в отношении русских.
28 ноября в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена» (ст. 275 УК РФ).