В Новосибирске экс-директор «Спецавтохозяйства» Зыков сознался в растрате миллионов рублей

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Новосибирской области Алексей Тивяков сообщил о том, что бывший директор муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрей Зыков и его сожительница Наталья Турок признали свою вину в растрате бюджетных средств.