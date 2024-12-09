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В Новосибирске экс-директор «Спецавтохозяйства» Зыков сознался в растрате миллионов рублей

Экс-директор МУП «САХ» Андрей Зыков сознался в растрате.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Новосибирской области Алексей Тивяков сообщил о том, что бывший директор муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрей Зыков и его сожительница Наталья Турок признали свою вину в растрате бюджетных средств.

Напомним, следствие установило, что фигурант дела заключал фиктивные договоры с аффилированными лицами, через которые средства присваивались без выполнения реальных работ. Тогда прокуратура Новосибирской области предъявила иск на сумму 18,5 млн рублей для возмещения ущерба. Для обеспечения иска суд наложил арест на имущество Зыкова.

В настоящее время против него расследуются три уголовных дела, которые касаются аналогичных эпизодов мошенничества.