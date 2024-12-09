На новогодние каникулы в Уфе запустят дополнительные поезда в Москву

С 24 декабря из Уфы в Москву будут запущены два дополнительных поезда. Они проработают все новогодние каникулы.
Как пояснили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, дополнительные составы будут ходить с 24 декабря по 12 января через Ульяновск и Самару.
Предполагается, что самый большой наплыв пассажиров из Уфы ожидается 28 декабря, 6, 7, 9, 10, 11 января. Обратно из Москвы в столицу Башкирии наплыв прогнозируется в последнюю неделю декабря, а также на Рождество и 10 января.
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