Два школьника решили покататься на отцовской машине и устроили ДТП: водитель второго авто в коме

«Мы решили прокатиться на машине без разрешения взрослых. Проехали на красный свет, думали, что ничего не случится. Но водитель другой машины увеличил скорость, и мы не успели затормозить. Из-за дождя дорога была скользкой, тормоза не сработали вовремя. Сейчас я жалею, что вообще сел за руль. У меня травма глаза, но самое страшное — мы могли погубить жизнь другого человека».