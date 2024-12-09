Два школьника решили покататься на отцовской машине и устроили ДТП: водитель второго авто в коме

В ночное время, около 00:30, подростки проехали на красный сигнал светофора, в результате чего столкнулись с автомобилем Cobalt, которым управлял 65-летний мужчина. От сильного удара водитель Cobalt получил тяжелые травмы и оказался в коме.
Оба школьника также получили травмы, однако их состояние было признано удовлетворительным, и после осмотра медиков они были отпущены домой.
Один из участников ДТП позже рассказал:
«Мы решили прокатиться на машине без разрешения взрослых. Проехали на красный свет, думали, что ничего не случится. Но водитель другой машины увеличил скорость, и мы не успели затормозить. Из-за дождя дорога была скользкой, тормоза не сработали вовремя. Сейчас я жалею, что вообще сел за руль. У меня травма глаза, но самое страшное — мы могли погубить жизнь другого человека».
Отец одного из подростков признал свою вину в недостаточном контроле за детьми.
«Я был уставший после работы и заснул. Даже не заметил, как они ушли из дома. Это стало для меня важным уроком. Я призываю всех родителей быть внимательнее к своим детям, чтобы такие ситуации не повторялись», — отметил он.
По факту происшествия начато расследование следственным отделом Управления внутренних дел Самарканда. В школе, где учатся подростки, провели разъяснительную беседу для учеников и их родителей, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
Представители УВД также обратились к гражданам с предупреждением об опасности езды без водительских прав и необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
Это происшествие стало очередным напоминанием о том, насколько важно соблюдать правила безопасности и ответственно подходить к обучению детей. Несколько минут сомнительного удовольствия могут обернуться трагедией для всех участников. Печальный пример этих школьников показывает, как беспечность может разрушить жизни не только виновников, но и невинных людей.