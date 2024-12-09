На трассе под Воронежем сняли на видео горящий автомобиль

В понедельник, 9 декабря, в районе гостиницы «Яр» в Рамонском районе Воронежской области на трассе М-4 «Дон» загорелся легковой автомобиль Mitsubishi. По оперативной информации регионального ГУ МЧС, пострадавших в результате ЧП нет. Очевидцы сняли пожар на видео и опубликовали кадры в социальных сетях: