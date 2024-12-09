В Серове перед судом предстанет 20-летний наркокурьер

В преступлении обвиняется 20-летний житель Нижнего Тагила. Он проходит по делу ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере). По версии следствия, он стал курьером через Интернет.