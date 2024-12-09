В Серове перед судом предстанет 20-летний наркокурьер

В Серове перед судом предстанет тагильчанин, раскладывавший наркотики вдоль серовской трассы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В преступлении обвиняется 20-летний житель Нижнего Тагила. Он проходит по делу ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере). По версии следствия, он стал курьером через Интернет.
— Вступив в преступный сговор с одним из лиц на одном из сайтов, он приобрел вакансию «курьера» за 5 тыс. рублей, прошел предусмотренное обучение, — рассказали в ведомстве.
Молодого человека поймали с поличным, пока он раскладывал запрещенные вещества в тайники. Наркотики были изъяты из оборота. Осмотрена и квартира обвиняемого. Там также нашли вещества. Уголовное дело передано в суд.